    Leitindex bewegt sich weiter auf Juli-Rekord zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt Anschlussgewinne, steigt um 0,6 Prozent.
    • Rekordhoch bei 24.639 Punkten in Sicht, Hürde 24.500.
    • US-Anleger trotzen Shutdown, S&P 500 erreicht Rekorde.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte zeichnen sich für den Dax am Donnerstag Anschlussgewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,6 Prozent höher auf 24.255 Punkte. Damit nimmt er Kurs auf sein Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. Zuvor gilt es allerdings noch, die Charthürde um die Marke von 24.500 Punkten zu überwinden.

    In den USA haben die Anleger dem Regierungs-Shutdown mit neuen Rekorden im S&P 500 und Nasdaq 100 eindrucksvoll getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen hier seit Anfang Oktober teilweise still, weil bisher keine politische Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

    Die Situation ist allerdings für Investoren und Börsianer nicht unbekannt. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte der Broker CMC Markets./ag/zb





