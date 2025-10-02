Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Fraport AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 72,00€ EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,00 %.
Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|72,00€
|-3,00 %
|-
|JEFFERIES
|70,00€
|-5,69 %
|01.09.2025
|JPMORGAN
|69,00€
|-7,04 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|72,00€
|-3,00 %
|10.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|84,00€
|+13,17 %
|15.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00€
|-19,16 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|77,00€
|+3,74 %
|25.09.2025
+0,10 %
+1,16 %
+2,41 %
+15,37 %
+52,35 %
+101,98 %
+127,91 %
+35,70 %
+231,70 %
