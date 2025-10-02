Aktie kaufen oder verkaufen
Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Christoph Dernbach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 198,80€ EUR. Die Alphabet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,82 %.
Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|UBS
|237,00€
|-3,23 %
|-
|RBC
|260,00€
|+6,17 %
|02.09.2025
|UBS
|237,00€
|-3,23 %
|03.09.2025
|JPMORGAN
|260,00€
|+6,17 %
|03.09.2025
+0,74 %
-3,01 %
+15,68 %
+38,87 %
+45,86 %
+152,93 %
+229,47 %
+666,67 %
+9.664,75 %
