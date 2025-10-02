    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Aktie kaufen oder verkaufen

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 198,80 EUR. Die Alphabet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,82 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    230,55€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    261,61€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    UBS 237,00 -3,23 % -
    RBC 260,00 +6,17 % 02.09.2025
    UBS 237,00 -3,23 % 03.09.2025
    JPMORGAN 260,00 +6,17 % 03.09.2025

    Alphabet

    +0,74 %
    -3,01 %
    +15,68 %
    +38,87 %
    +45,86 %
    +152,93 %
    +229,47 %
    +666,67 %
    +9.664,75 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 257,15$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 5 Analysten die Alphabet Aktie eingestuft.