Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 198,80€ EUR. Die Alphabet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,82 %.