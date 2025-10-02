Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 2,78 Tsd.€ EUR. Die Givaudan Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,23 %.