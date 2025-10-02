Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 2,78 Tsd.€ EUR. Die Givaudan Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,23 %.
Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|3,60 Tsd.€
|+4,53 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,30 Tsd.€
|-4,18 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.09.2025
|JEFFERIES
|3,60 Tsd.€
|+4,53 %
|12.09.2025
|UBS
|3,60 Tsd.€
|+4,53 %
|16.09.2025
|JPMORGAN
|4,20 Tsd.€
|+21,95 %
|16.09.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|18.09.2025
|BERENBERG
|3,96 Tsd.€
|+14,84 %
|25.09.2025
+0,30 %
-0,16 %
-4,16 %
-16,93 %
-29,67 %
+13,14 %
-7,73 %
+144,24 %
+946,82 %
