Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 115,63€ EUR. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,22 %.
Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|115,00€
|+23,55 %
|04.09.2025
|BERENBERG
|110,00€
|+18,18 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|115,00€
|+23,55 %
|10.09.2025
|JPMORGAN
|115,00€
|+23,55 %
|19.09.2025
|JEFFERIES
|141,00€
|+51,48 %
|24.09.2025
|JPMORGAN
|115,00€
|+23,55 %
|25.09.2025
|UBS
|97,00€
|+4,21 %
|26.09.2025
|BARCLAYS
|117,00€
|+25,70 %
|28.09.2025
+0,28 %
+1,14 %
+0,25 %
-4,96 %
+13,87 %
+155,21 %
+158,49 %
+140,02 %
+582,06 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte