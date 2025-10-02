Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 115,63€ EUR. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,22 %.