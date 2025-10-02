    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 115,63 EUR. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,22 %.

    Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN 115,00 +23,55 % 04.09.2025
    BERENBERG 110,00 +18,18 % 08.09.2025
    JPMORGAN 115,00 +23,55 % 10.09.2025
    JPMORGAN 115,00 +23,55 % 19.09.2025
    JEFFERIES 141,00 +51,48 % 24.09.2025
    JPMORGAN 115,00 +23,55 % 25.09.2025
    UBS 97,00 +4,21 % 26.09.2025
    BARCLAYS 117,00 +25,70 % 28.09.2025

