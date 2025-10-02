Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 22,40€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,43 %.
Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|24,00€
|+15,11 %
|08.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00€
|-8,87 %
|10.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00€
|+15,11 %
|15.09.2025
|RBC
|22,00€
|+5,52 %
|16.09.2025
|BERENBERG
|23,00€
|+10,31 %
|17.09.2025
-0,48 %
+2,44 %
-11,76 %
-5,41 %
-33,15 %
-51,16 %
-29,49 %
-14,29 %
+287,19 %
