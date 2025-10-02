Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 22,40€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,43 %.