Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 193,64€ EUR. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,66 %.
Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|220,00€
|+14,36 %
|-
|Goldman Sachs
|240,00€
|+24,76 %
|-
|JPMORGAN
|217,00€
|+12,80 %
|03.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|240,00€
|+24,76 %
|04.09.2025
|BERENBERG
|220,00€
|+14,36 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|235,00€
|+22,16 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|236,00€
|+22,68 %
|12.09.2025
|RBC
|220,00€
|+14,36 %
|16.09.2025
|RBC
|-
|-
|17.09.2025
|BERENBERG
|220,00€
|+14,36 %
|23.09.2025
|UBS
|188,00€
|-2,27 %
|29.09.2025
|JEFFERIES
|244,00€
|+26,84 %
|29.09.2025
|JPMORGAN
|231,00€
|+20,08 %
|29.09.2025
+0,18 %
-3,12 %
-4,66 %
-0,93 %
+98,15 %
+378,25 %
+277,55 %
+210,82 %
+961,66 %
