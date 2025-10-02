    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 193,64 EUR. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,66 %.

    Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    Berenberg Bank 220,00 +14,36 % -
    Goldman Sachs 240,00 +24,76 % -
    JPMORGAN 217,00 +12,80 % 03.09.2025
    GOLDMAN SACHS 240,00 +24,76 % 04.09.2025
    BERENBERG 220,00 +14,36 % 08.09.2025
    JPMORGAN 235,00 +22,16 % 10.09.2025
    JEFFERIES 236,00 +22,68 % 12.09.2025
    RBC 220,00 +14,36 % 16.09.2025
    RBC - - 17.09.2025
    BERENBERG 220,00 +14,36 % 23.09.2025
    UBS 188,00 -2,27 % 29.09.2025
    JEFFERIES 244,00 +26,84 % 29.09.2025
    JPMORGAN 231,00 +20,08 % 29.09.2025

    Heidelberg Materials

    +0,18 %
    -3,12 %
    -4,66 %
    -0,93 %
    +98,15 %
    +378,25 %
    +277,55 %
    +210,82 %
    +961,66 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700

