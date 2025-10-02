Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 193,64€ EUR. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,66 %.