    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    Aktie kaufen oder verkaufen

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 78,56 EUR. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,62 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Henkel KGaA Vz!
    Long
    64,32€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    73,64€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 79,00 +14,26 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 85,00 +22,94 % 10.09.2025
    RBC 78,00 +12,81 % 16.09.2025
    UBS 75,00 +8,48 % 23.09.2025
    GOLDMAN SACHS 73,00 +5,58 % 26.09.2025
    JEFFERIES 78,00 +12,81 % 26.09.2025
    BARCLAYS 79,00 +14,26 % 26.09.2025
    JPMORGAN 75,00 +8,48 % 26.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 85,00 +22,94 % 29.09.2025

    Henkel VZ

    +0,23 %
    -0,23 %
    -4,48 %
    +2,46 %
    -15,88 %
    +13,96 %
    -22,33 %
    -23,86 %
    +2.024,39 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 72,81, was eine Steigerung von +5,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 9 Analysten die Henkel VZ Aktie eingestuft.