Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

5 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 78,56€ EUR. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,62 %.
Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|79,00€
|+14,26 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+22,94 %
|10.09.2025
|RBC
|78,00€
|+12,81 %
|16.09.2025
|UBS
|75,00€
|+8,48 %
|23.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|73,00€
|+5,58 %
|26.09.2025
|JEFFERIES
|78,00€
|+12,81 %
|26.09.2025
|BARCLAYS
|79,00€
|+14,26 %
|26.09.2025
|JPMORGAN
|75,00€
|+8,48 %
|26.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+22,94 %
|29.09.2025
+0,23 %
-0,23 %
-4,48 %
+2,46 %
-15,88 %
+13,96 %
-22,33 %
-23,86 %
+2.024,39 %
