Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,46 Tsd.€ EUR. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,68 %.
Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|2,51 Tsd.€
|+20,15 %
|03.09.2025
|UBS
|2,39 Tsd.€
|+14,36 %
|04.09.2025
|JEFFERIES
|2,30 Tsd.€
|+10,10 %
|09.09.2025
|RBC
|2,40 Tsd.€
|+14,89 %
|09.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,65 Tsd.€
|+26,85 %
|10.09.2025
|UBS
|2,31 Tsd.€
|+10,58 %
|29.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,65 Tsd.€
|+26,85 %
|30.09.2025
+0,24 %
+1,31 %
+1,41 %
-10,56 %
-2,92 %
+73,91 %
+182,00 %
+541,47 %
+3.803,70 %
