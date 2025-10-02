Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 140,69€ EUR. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +784,86 %.
Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|132,00€
|+730,19 %
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|130,00€
|+717,61 %
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|160,00€
|+906,29 %
|UBS
|132,00€
|+730,19 %
|02.09.2025
|RBC
|145,00€
|+811,95 %
|07.09.2025
|RBC
|145,00€
|+811,95 %
|25.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|140,00€
|+780,50 %
|25.09.2025
|JPMORGAN
|120,00€
|+654,72 %
|25.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|130,00€
|+717,61 %
|25.09.2025
|JEFFERIES
|143,00€
|+799,37 %
|25.09.2025
|UBS
|132,00€
|+730,19 %
|25.09.2025
|RBC
|175,00€
|+1.000,63 %
|28.09.2025
|RBC
|145,00€
|+811,95 %
|31.08.2025
