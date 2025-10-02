Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 237,70€ EUR. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,69 %.
Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|UBS
|280,00€
|+8,74 %
|-
|BARCLAYS
|218,00€
|-15,34 %
|03.09.2025
|JPMORGAN
|320,00€
|+24,27 %
|08.09.2025
|BERENBERG
|312,00€
|+21,17 %
|09.09.2025
|BERENBERG
|312,00€
|+21,17 %
|11.09.2025
|JEFFERIES
|335,00€
|+30,10 %
|11.09.2025
|UBS
|280,00€
|+8,74 %
|11.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2025
|JPMORGAN
|320,00€
|+24,27 %
|23.09.2025
-0,39 %
+4,45 %
+4,62 %
-3,30 %
+2,26 %
+68,54 %
+97,10 %
+182,38 %
+2.252,40 %
