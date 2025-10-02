Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 42,60€ EUR. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,65 %.
Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|39,00€
|+15,95 %
|-
|Berenberg Bank
|40,00€
|+18,92 %
|-
|Bernstein
|49,00€
|+45,68 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|+30,82 %
|-
|JPMORGAN
|39,00€
|+15,95 %
|04.09.2025
|BERENBERG
|40,00€
|+18,92 %
|05.09.2025
|UBS
|44,00€
|+30,82 %
|08.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|49,00€
|+45,68 %
|14.09.2025
|BARCLAYS
|39,00€
|+15,95 %
|15.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|43,00€
|+27,84 %
|24.09.2025
+1,80 %
+1,11 %
-2,26 %
-5,17 %
+10,65 %
+51,49 %
+31,60 %
+240,51 %
-51,37 %
