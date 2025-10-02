Aktie kaufen oder verkaufen
KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Armin Weigel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 147,25€ EUR. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,42 %.
Analysten und Kursziele für die KRONES Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|138,00€
|+10,05 %
|-
|Analyst
|150,00€
|+19,62 %
|-
|Deutsche Bank
|180,00€
|+43,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|180,00€
|+43,54 %
|12.09.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|138,00€
|+10,05 %
|18.09.2025
|BAADER BANK
|175,00€
|+39,55 %
|18.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|180,00€
|+43,54 %
|18.09.2025
|JEFFERIES
|150,00€
|+19,62 %
|18.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2025
|BERENBERG
|150,00€
|+19,62 %
|22.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|176,00€
|+40,35 %
|23.09.2025
|BERENBERG
|150,00€
|+19,62 %
|24.09.2025
+1,27 %
+1,61 %
-3,66 %
-9,47 %
-0,94 %
+41,32 %
+130,29 %
+32,77 %
+1.376,32 %
