KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 147,25€ EUR. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,42 %.