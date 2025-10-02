    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Armin Weigel - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 147,25 EUR. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,42 %.

    Analysten und Kursziele für die KRONES Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 138,00 +10,05 % -
    Analyst 150,00 +19,62 % -
    Deutsche Bank 180,00 +43,54 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 180,00 +43,54 % 12.09.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 138,00 +10,05 % 18.09.2025
    BAADER BANK 175,00 +39,55 % 18.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 180,00 +43,54 % 18.09.2025
    JEFFERIES 150,00 +19,62 % 18.09.2025
    DZ BANK - - 22.09.2025
    BERENBERG 150,00 +19,62 % 22.09.2025
    WARBURG RESEARCH 176,00 +40,35 % 23.09.2025
    BERENBERG 150,00 +19,62 % 24.09.2025

    KRONES

    +1,27 %
    +1,61 %
    -3,66 %
    -9,47 %
    -0,94 %
    +41,32 %
    +130,29 %
    +32,77 %
    +1.376,32 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500

