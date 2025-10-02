Aktie kaufen oder verkaufen
KWS SAAT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur KWS SAAT Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KWS SAAT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KWS SAAT Aktie beträgt 54,17€ EUR. Die KWS SAAT Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,05 %.
Analysten und Kursziele für die KWS SAAT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Warburg Research
|83,00€
|+25,57 %
|-
|BAADER BANK
|73,00€
|+10,44 %
|25.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|83,00€
|+25,57 %
|25.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|86,00€
|+30,11 %
|29.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.09.2025
-0,45 %
+4,40 %
+2,31 %
+9,93 %
+6,24 %
+18,78 %
-7,52 %
+11,52 %
+1.266,37 %
