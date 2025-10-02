KWS SAAT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur KWS SAAT Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KWS SAAT Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der KWS SAAT Aktie beträgt 54,17€ EUR. Die KWS SAAT Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,05 %.