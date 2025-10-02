Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 6,13€ EUR. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,37 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|5,00€
|-31,82 %
|-
|Barclays Capital
|7,00€
|-4,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00€
|-4,55 %
|-
|UBS
|9,00€
|+22,72 %
|08.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-4,55 %
|09.09.2025
|BARCLAYS
|7,00€
|-4,55 %
|11.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-4,55 %
|12.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-4,55 %
|15.09.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-31,82 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-31,82 %
|24.09.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-31,82 %
|29.09.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-31,82 %
|29.09.2025
|UBS
|9,00€
|+22,72 %
|29.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.09.2025
|RBC
|7,00€
|-4,55 %
|30.09.2025
+0,38 %
-1,60 %
-7,12 %
+2,08 %
+15,32 %
+27,58 %
+44,23 %
-14,55 %
+61,61 %
