Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 6,13€ EUR. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,37 %.