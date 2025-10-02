Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Lanxess Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 20,75€ EUR. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,22 %.
Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|19,00€
|-11,38 %
|-
|Deutsche Bank
|23,00€
|+7,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00€
|+7,28 %
|-
|BERENBERG
|25,00€
|+16,60 %
|12.09.2025
|UBS
|26,00€
|+21,27 %
|12.09.2025
|JEFFERIES
|21,00€
|-2,05 %
|23.09.2025
|UBS
|26,00€
|+21,27 %
|23.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|18,00€
|-16,04 %
|24.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|28,00€
|+30,60 %
|24.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
|JPMORGAN
|21,00€
|-2,05 %
|25.09.2025
|JEFFERIES
|19,00€
|-11,38 %
|29.09.2025
