Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Lanxess Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 20,75€ EUR. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,22 %.