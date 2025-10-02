    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie beträgt 559,22 EUR. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,79 %.

    Analysten und Kursziele für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN 525,00 -0,68 % 03.09.2025
    JEFFERIES 470,00 -11,09 % 04.09.2025
    RBC 550,00 +4,05 % 09.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 600,00 +13,51 % 10.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 600,00 +13,51 % 10.09.2025
    BERENBERG 550,00 +4,05 % 12.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 600,00 +13,51 % 25.09.2025
    GOLDMAN SACHS 625,00 +18,24 % 25.09.2025
    UBS 513,00 -2,95 % 29.09.2025

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    +2,57 %
    +3,39 %
    +3,55 %
    +9,36 %
    -20,72 %
    -13,51 %
    +30,27 %
    +250,51 %
    +17.286,98 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 569,42, was eine Steigerung von +8,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
