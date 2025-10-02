MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 422,86€ EUR. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,08 %.