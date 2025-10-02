Aktie kaufen oder verkaufen
MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 422,86€ EUR. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,08 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die MTU Aero Engines Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|400,00€
|+1,29 %
|-
|JEFFERIES
|470,00€
|+19,02 %
|01.09.2025
|UBS
|400,00€
|+1,29 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|470,00€
|+19,02 %
|08.09.2025
|JEFFERIES
|470,00€
|+19,02 %
|09.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|350,00€
|-11,37 %
|19.09.2025
|UBS
|400,00€
|+1,29 %
|29.09.2025
-0,56 %
+8,53 %
+2,33 %
+8,76 %
+38,62 %
+161,32 %
+179,39 %
+425,33 %
+1.720,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte