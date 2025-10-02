Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 592,62€ EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,98 %.