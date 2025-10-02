    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück

    Aktie kaufen oder verkaufen

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 592,62 EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,98 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Münchener Rück AG!
    Long
    512,00€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    586,35€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 13,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 555,00 +1,13 % -
    UBS 560,00 +2,04 % -
    JPMorgan 650,00 +18,44 % -
    BARCLAYS 586,00 +6,78 % 03.09.2025
    BERENBERG 629,00 +14,61 % 08.09.2025
    JPMORGAN 650,00 +18,44 % 09.09.2025
    BERENBERG 629,00 +14,61 % 11.09.2025
    JEFFERIES 485,00 -11,63 % 11.09.2025
    UBS 560,00 +2,04 % 11.09.2025
    RBC 566,00 +3,13 % 16.09.2025
    BERENBERG 629,00 +14,61 % 23.09.2025
    JPMORGAN 650,00 +18,44 % 23.09.2025
    JEFFERIES 555,00 +1,13 % 28.09.2025

    Münchener Rück

    +0,51 %
    +5,81 %
    +1,85 %
    -0,72 %
    +10,69 %
    +119,44 %
    +151,61 %
    +226,14 %
    +1.465,57 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 579,39, was eine Steigerung von +5,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 13 Analysten die Münchener Rück Aktie eingestuft.