Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 592,62€ EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,98 %.
Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|555,00€
|+1,13 %
|-
|UBS
|560,00€
|+2,04 %
|-
|JPMorgan
|650,00€
|+18,44 %
|-
|BARCLAYS
|586,00€
|+6,78 %
|03.09.2025
|BERENBERG
|629,00€
|+14,61 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|650,00€
|+18,44 %
|09.09.2025
|BERENBERG
|629,00€
|+14,61 %
|11.09.2025
|JEFFERIES
|485,00€
|-11,63 %
|11.09.2025
|UBS
|560,00€
|+2,04 %
|11.09.2025
|RBC
|566,00€
|+3,13 %
|16.09.2025
|BERENBERG
|629,00€
|+14,61 %
|23.09.2025
|JPMORGAN
|650,00€
|+18,44 %
|23.09.2025
|JEFFERIES
|555,00€
|+1,13 %
|28.09.2025
+0,51 %
+5,81 %
+1,85 %
-0,72 %
+10,69 %
+119,44 %
+151,61 %
+226,14 %
+1.465,57 %
