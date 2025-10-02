    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 19,40 EUR. Die Nordex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,46 %.

    Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst 22,00 -3,00 % -
    JEFFERIES 25,00 +10,23 % 04.09.2025
    JEFFERIES 25,00 +10,23 % 11.09.2025
    JEFFERIES 25,00 +10,23 % 16.09.2025

    Nordex

    -0,88 %
    +5,38 %
    +10,07 %
    +34,88 %
    +68,57 %
    +178,54 %
    +128,32 %
    +4,43 %
    +149,78 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,60, was eine Steigerung von +4,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
