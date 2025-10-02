Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 19,40€ EUR. Die Nordex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,46 %.