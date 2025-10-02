Aktie kaufen oder verkaufen
Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 19,40€ EUR. Die Nordex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,46 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|22,00€
|-3,00 %
|-
|JEFFERIES
|25,00€
|+10,23 %
|04.09.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|+10,23 %
|11.09.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|+10,23 %
|16.09.2025
-0,88 %
+5,38 %
+10,07 %
+34,88 %
+68,57 %
+178,54 %
+128,32 %
+4,43 %
+149,78 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte