Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 88,40€ EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,14 %.
Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|90,00€
|+21,29 %
|-
|RBC
|76,00€
|+2,43 %
|03.09.2025
|RBC
|90,00€
|+21,29 %
|18.09.2025
|JEFFERIES
|115,00€
|+54,99 %
|28.09.2025
|UBS
|71,00€
|-4,31 %
|29.09.2025
