Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 97,20€ EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,30 %.
Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|94,00€
|-16,15 %
|-
|JEFFERIES
|100,00€
|-10,80 %
|01.09.2025
|UBS
|95,00€
|-15,26 %
|05.09.2025
|JPMORGAN
|95,00€
|-15,26 %
|09.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+7,04 %
|10.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|94,00€
|-16,15 %
|12.09.2025
|UBS
|95,00€
|-15,26 %
|12.09.2025
|BERENBERG
|89,00€
|-20,61 %
|16.09.2025
|UBS
|95,00€
|-15,26 %
|19.09.2025
|UBS
|95,00€
|-15,26 %
|23.09.2025
