Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 97,20€ EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,30 %.