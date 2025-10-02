NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 185,00€ EUR. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,20 %.