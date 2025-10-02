Aktie kaufen oder verkaufen
NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: NVIDIA Corporation
Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 185,00€ EUR. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,20 %.
Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|225,00€
|+20,17 %
|-
|UBS
|205,00€
|+9,49 %
|08.09.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|11.09.2025
|JPMORGAN
|215,00€
|+14,83 %
|18.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|225,00€
|+20,17 %
|22.09.2025
|UBS
|205,00€
|+9,49 %
|23.09.2025
|JEFFERIES
|220,00€
|+17,50 %
|27.09.2025
+0,89 %
+6,27 %
+8,18 %
+23,25 %
+53,38 %
+1.199,08 %
+1.305,96 %
+29.258,00 %
+1.150.757,14 %
