    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Aktie kaufen oder verkaufen

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: NVIDIA Corporation

    Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 185,00 EUR. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,20 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    199,38€
    Basispreis
    9,46
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    176,33€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 225,00 +20,17 % -
    UBS 205,00 +9,49 % 08.09.2025
    JEFFERIES - - 11.09.2025
    JPMORGAN 215,00 +14,83 % 18.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 225,00 +20,17 % 22.09.2025
    UBS 205,00 +9,49 % 23.09.2025
    JEFFERIES 220,00 +17,50 % 27.09.2025

    NVIDIA

    +0,89 %
    +6,27 %
    +8,18 %
    +23,25 %
    +53,38 %
    +1.199,08 %
    +1.305,96 %
    +29.258,00 %
    +1.150.757,14 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 169,18$, was einem Rückgang von -10,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 7 Analysten die NVIDIA Aktie eingestuft.