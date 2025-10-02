Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 280,75€ EUR. Die Oracle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,86 %.