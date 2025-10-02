Aktie kaufen oder verkaufen
Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 280,75€ EUR. Die Oracle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,86 %.
Analysten und Kursziele für die Oracle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|360,00€
|+24,56 %
|-
|Berenberg Bank
|306,00€
|+5,88 %
|-
|JPMorgan
|270,00€
|-6,58 %
|-
|UBS
|360,00€
|+24,56 %
|-
|JEFFERIES
|270,00€
|-6,58 %
|07.09.2025
|RBC
|195,00€
|-32,53 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|210,00€
|-27,34 %
|08.09.2025
|RBC
|195,00€
|-32,53 %
|09.09.2025
|JPMORGAN
|270,00€
|-6,58 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|360,00€
|+24,56 %
|10.09.2025
|UBS
|360,00€
|+24,56 %
|10.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.09.2025
|BERENBERG
|306,00€
|+5,88 %
|12.09.2025
|JEFFERIES
|360,00€
|+24,56 %
|14.09.2025
|JEFFERIES
|360,00€
|+24,56 %
|22.09.2025
|RBC
|310,00€
|+7,26 %
|30.09.2025
+0,53 %
-5,99 %
+28,69 %
+32,31 %
+64,22 %
+298,60 %
+395,69 %
+656,96 %
+14.673,54 %
