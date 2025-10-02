Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16,97 auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -2,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,30 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 789,03 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +29,47 %/+84,96 % bedeutet.