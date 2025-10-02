    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia
    JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Positiv'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green drückte den Papieren des Immobilienkonzerns mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf und rechnet damit kurzfristig mit Kursgewinnen. Denn er rechnet mit soliden Ergebnissen und die Aktien haben zuletzt geschwächelt. Gute Resultate seien zuletzt regelmäßig zum Kurstreiber geworden./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:20 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 26,88EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.




