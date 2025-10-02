Jefferies senkt Ziel für Continental auf 60 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 57,40 auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,60 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -13,94 %/+37,69 % bedeutet.