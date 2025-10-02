ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Continental auf 60 Euro - 'Hold'
- Jefferies senkt Kursziel für Continental auf 60 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold", Umbau zum Reifenhersteller.
- Höhere Kosten belasten Margen im Reifengeschäft.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental wegen der Aumovio-Abspaltung von 80 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe noch ein bisschen was zu tun, schrieb Michael Aspinall in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der im Umbau zum reinen Reifenhersteller befindlichen, neuen Conti. Er geht davon aus, dass die Hannoveraner im dritten Quartal bei der Marge im Reifengeschäft am unteren Ende der Zielspanne gelandet sind und bei ContiTech sogar darunter. Höhere Kosten stellten ebenfalls ein Fragezeichen hinter die angestrebte konzernweite Marge - auch im vierten Quartal. Seine Schätzungen und das Kursziel passte Aspinall an die bereits vollzogene Abspaltung des Autozuliefer-Geschäfts Aumovio an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:31 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 57,40 auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,60 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -13,94 %/+37,69 % bedeutet.
