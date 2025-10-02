55 Milliarden Dollar: Mega-Übernahme von EA könnte Spieleindustrie revolutionieren!

Die Gespräche zur Privatisierung von EA erfolgen in einer Zeit, in der die Spieleindustrie mit einer schwachen Nachfrage konfrontiert ist. EA setzt auf Blockbuster-Titel wie "Battlefield 6" und den kürzlich veröffentlichten Fußballtitel "FC 26", um stabile Umsätze zu sichern. Analysten sehen EA als attraktives Übernahmeziel, da die Cashflows solide sind und die jährlichen Titel berechenbare Erträge liefern.

Electronic Arts (EA), der bekannte Entwickler von Videospielen wie "Battlefield", "FC" (ehemals FIFA) und "The Sims", steht vor einer Übernahme im Wert von 55 Milliarden US-Dollar. Ein Konsortium aus der Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake, dem saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) und der Investmentfirma Affinity Partners, gegründet von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump, verhandelt über den Deal. Sollte die Übernahme zustande kommen, wäre dies die größte fremdfinanzierte Übernahme (Leveraged Buyout) in der Geschichte und würde den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2007 übertreffen.

Die Aussicht auf den Mega-Deal führte zu einem kräftigen Anstieg der EA-Aktie, die am Freitag um fast 15 Prozent zulegte und schließlich bei 193,35 US-Dollar schloss. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits rund 32 Prozent gewonnen. Marktbeobachter interpretieren den Deal als Signal für ein Wiederaufleben großer Fusionen und Übernahmen in den USA, unterstützt durch sinkende Finanzierungskosten und den Druck zur Konsolidierung.

Der saudische PIF verfolgt mit seinen Investitionen im Gaming-Sektor das Ziel, die Wirtschaft des Königreichs neben dem Ölgeschäft zu diversifizieren. Der Fonds hat bereits bedeutende Anteile an EA und plant, diese in die Transaktion einzubringen. Die Übernahme könnte auch als Teil der "Vision 2030" von Kronprinz Mohammed bin Salman betrachtet werden, die darauf abzielt, Saudi-Arabien als globalen Akteur im Unterhaltungs- und Sportmarkt zu positionieren.

Mit dem Rückzug von der Börse möchte EA den Druck von kurzfristigen Investoren und Quartalszahlen vermeiden. Die stabilen Einnahmen aus Sport-Lizenzen machen das Unternehmen für Private-Equity-Investoren besonders attraktiv. Analysten erwarten zudem, dass der kommende Titel "Battlefield 6" die EA-Aktie weiter beflügeln könnte.

Insgesamt verdeutlicht die mögliche Übernahme von EA die sich verändernden Kräfteverhältnisse in der Spieleindustrie, in der große Unternehmen zunehmend von privaten Investoren übernommen werden.

Die Electronic Arts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 201,6EUR auf Nasdaq (02. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.