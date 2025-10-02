TKMS: Börsengang mit Rekordwachstum – Investieren Sie jetzt!

Die Abspaltung von TKMS wurde von den Aktionären von Thyssenkrupp im August genehmigt, und die Notierung an der Frankfurter Börse ist für Mitte Oktober vorgesehen. Der Kapitalmarkttag gilt als letzte große Werberunde, um Investoren zu gewinnen. TKMS hat in den letzten Jahren maßgeblich zur Verdopplung des Aktienkurses der Muttergesellschaft beigetragen, insbesondere seit dem Ukraine-Krieg, der das Interesse an Rüstungsaktien verstärkt hat.

Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) hat vor dem geplanten Börsengang im Oktober 2023 große Wachstums- und Renditeaussichten für Investoren angekündigt. Das Unternehmen strebt an, seinen adressierbaren Markt bis 2033 zu verdoppeln und rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von zehn Prozent. Zudem plant TKMS, die bereinigte EBIT-Marge von derzeit 5,5 Prozent auf über sieben Prozent zu steigern. Ab 2027 sollen 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausgeschüttet werden.

Ein potenzieller Großauftrag für TKMS könnte die Situation weiter verbessern. Das Unternehmen könnte für die Bundeswehr neue Fregatten bauen, nachdem ein bestehendes Projekt mit der niederländischen Damen Naval ins Stocken geraten ist. Die Verzögerungen bei der Lieferung der Fregatten haben Politiker dazu veranlasst, einen Kurswechsel zu fordern, wobei TKMS als mögliche Lösung ins Spiel kommt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Thyssenkrupp-Aktien mit einem Kursziel von 11,50 Euro bewertet und empfiehlt, die Aktien zu halten. Trotz einer Kursrally von fast 200 Prozent seit Jahresbeginn wird das Chance-Risiko-Verhältnis als ausgewogen eingeschätzt. Risiken bestehen in der komplexen Unternehmensstruktur und der schwierigen Konjunkturlage in den Branchen Automobil und Stahl, während die stabile Kapitalrendite und der Free Cashflow positiv hervorgehoben werden.

Insgesamt erwartet TKMS, dass die geopolitischen Spannungen und die damit verbundenen Rüstungsanstrengungen in den kommenden Jahren Rückenwind für das Geschäft bringen werden. Mit einem Rekordauftragsbuch von 18,6 Milliarden Euro (Stand Ende Juni) und klaren Wachstumszielen positioniert sich das Unternehmen optimistisch für die Zukunft.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 12,35EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.