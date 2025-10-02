Inflation in Deutschland springt auf 2,4%: Was bedeutet das für Anleger?

Im September 2023 stieg die Inflation in Deutschland überraschend auf 2,4 Prozent, was den disinflationären Trend der vorherigen Monate abrupt beendete. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 2,2 Prozent gerechnet, nachdem die EU-harmonisierten Preise im August bei 2,1 Prozent lagen. Die Kerninflation, die volatile Preise für Lebensmittel und Energie ausschließt, erhöhte sich ebenfalls auf 2,8 Prozent, was den ersten Anstieg nach drei Monaten stagnierender Werte darstellt. Diese Entwicklungen könnten als Vorzeichen für die Inflation in der gesamten Eurozone gewertet werden, wo ein Anstieg von 2,0 auf 2,2 Prozent erwartet wird, was dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) entspricht.

Die Reaktion der Anleger auf den Anstieg der Inflation war jedoch gelassen, und der DAX zeigte sich unbeeindruckt. Sebastian Becker, Volkswirt bei Deutsche Bank Research, weist darauf hin, dass die hohe Dienstleistungsinflation darauf hindeutet, dass der Preisdruck nach wie vor über dem Niveau vor der Krise liegt. Dies stellt eine Herausforderung für die EZB dar, die bestrebt ist, die Inflation zu kontrollieren. Becker prognostiziert für 2025 eine Inflationsrate von etwa 2,3 Prozent, während für das kommende Jahr mit einem deutlichen Rückgang gerechnet wird, bedingt durch inflationssenkende Maßnahmen der Bundesregierung, wie die Senkung der Strompreise und die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gastronomiespeisen.

Für die mittelfristige Zukunft sieht Becker jedoch Aufwärtsrisiken, insbesondere durch umfangreiche staatliche Ausgabenprogramme in Bereichen wie Infrastruktur und Verteidigung, die zusätzlichen Preisdruck erzeugen könnten. Auch ein Anstieg der Sozialversicherungsabgaben könnte die Lohnnebenkosten erhöhen und somit die Inflation anheizen.

In den USA konzentrieren sich die Anleger trotz der Unsicherheiten um einen möglichen Shutdown der Regierung auf die bevorstehende Berichtssaison und die damit verbundenen Gewinnerwartungen, insbesondere im Hinblick auf Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing. Die Märkte werden von der Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank unterstützt, was die Aktienkäufer anzieht.

Insgesamt bleibt die Marktlage sowohl in Deutschland als auch in den USA angespannt, während die Anleger auf die Entwicklungen in der Zinspolitik und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen achten.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 24.267PKT auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.