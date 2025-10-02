Nvidia-Aktie: Citi hebt Kursziel auf 210 USD – Kurspotenzial steigt!

Die Rubin CPX ist ein Hochleistungsprozessor, der speziell für generative Video-KI entwickelt wurde und Ende 2026 auf den Markt kommen soll. Diese Entwicklung wird als entscheidender Schritt angesehen, um Nvidia im Wettbewerb um die nächste Generation von KI-Anwendungen zu positionieren. Parallel dazu hat Nvidia angekündigt, bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, um Super-Rechenzentren zu errichten, die der steigenden Nachfrage nach KI-Anwendungen gerecht werden sollen. Malik betont, dass diese Partnerschaft die bestehende Strategie von Nvidia nicht beeinträchtigt, sondern den Kunden mehr Flexibilität bietet.

Citi hat seine Prognose für die Nvidia-Aktie angehoben und sieht weiteres Kurspotenzial für den Chipriesen. Das neue Kursziel liegt bei 210 US-Dollar, was einem Anstieg von 15,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Ziel von 200 US-Dollar entspricht. Analyst Atif Malik hebt hervor, dass die positiven Aussichten auf Nvidias Roadmap und Marktpositionierung nach der Vorstellung der neuen Rubin-CPX-GPU und der milliardenschweren Partnerschaft mit OpenAI basieren. Für die Quartale Oktober und Januar rechnet Citi mit Umsätzen von 54 Milliarden bzw. 62 Milliarden US-Dollar und hat die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 nach oben korrigiert.

Ein weiteres potenzielles Kurstreiber ist die bevorstehende GTC-Konferenz in Washington, bei der Nvidia-CEO Jensen Huang die Keynote halten wird. Analysten erwarten neue Produkt- und Strategieankündigungen, die das Interesse institutioneller Investoren ankurbeln könnten.

Nvidia hat kürzlich einen Rekordwert von über 4,5 Billionen US-Dollar Börsenwert erreicht, was die Dominanz des Unternehmens im Bereich der KI-Infrastruktur unterstreicht. Die Aktie stieg um fast drei Prozent und verzeichnete seit Jahresbeginn ein Plus von rund 39 Prozent. OpenAI hat zudem angekündigt, dass Nvidia eine Schlüsselrolle im milliardenschweren "Stargate"-Projekt spielen wird, das den Bau von fünf Mega-Rechenzentren umfasst.

Trotz der starken Marktposition von Nvidia investieren auch Wettbewerber wie Meta und Google massiv in ihre KI-Infrastruktur. Analysten heben die Kursziele für Nvidia an, während das Unternehmen seine Rolle als führender Anbieter im KI-Sektor weiter festigt. OpenAI hingegen sieht sich mit hohen Kosten konfrontiert, die durch umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen entstehen, während das Unternehmen gleichzeitig ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 187,2EUR auf Nasdaq (02. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.