Novartis revolutioniert Urtikaria-Behandlung: Rhapsido erhält FDA-Zulassung!

Die Einführung von Remibrutinib erfolgt in einem strategischen Kontext, in dem Novartis sich gegen den zunehmenden Druck durch günstigere Konkurrenzmedikamente wappnen muss. Insbesondere das meistverkaufte Herzmittel Entresto wird in diesem Jahr von neuen, kostengünstigeren Alternativen bedroht. Um das Portfolio zu stärken, hat Novartis kürzlich Regulus Therapeutics übernommen und eine Vereinbarung zum Erwerb von Tourmaline Bio Inc. getroffen.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat Novartis' neues Medikament Remibrutinib, vermarktet unter dem Namen Rhapsido, zur Behandlung von chronischer spontaner Urtikaria zugelassen. Diese Erkrankung, die zwar selten lebensbedrohlich ist, hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf Schlaf, Arbeitsfähigkeit und psychische Gesundheit der Betroffenen. Die Zulassung wird von Experten als bedeutender Fortschritt angesehen, da das Medikament potenziell 1,7 Millionen Menschen in den USA helfen könnte. Victor Bulto, Präsident von Novartis USA, bezeichnete Rhapsido als potenziellen Blockbuster und hebt hervor, dass das Medikament auch für andere immunbedingte Erkrankungen untersucht wird.

Remibrutinib ist der erste BTK-Hemmer, der zur Behandlung von chronischer spontaner Urtikaria eingesetzt wird. Diese Wirkstoffklasse unterbricht den Signalweg von B-Zellen, die für die Produktion von Antikörpern verantwortlich sind. Analysten weisen auf die wachsende Konkurrenz in diesem Segment hin, das ursprünglich für die Behandlung von Leukämie entwickelt wurde. Klinische Studien zeigen, dass Remibrutinib bereits nach zwei Wochen Symptome lindern kann, was es zu einer vielversprechenden Therapieoption macht.

Zusätzlich zu Rhapsido plant Novartis, sein Schuppenflechtemittel Cosentyx über eine Direct-to-Patient-Plattform (DTP) in den USA direkt an Patienten zu verkaufen. Ab November 2025 sollen Patienten die Möglichkeit haben, das Medikament mit einem Rabatt von 55 Prozent auf den Listenpreis zu erwerben. Diese Initiative zielt darauf ab, den direkten Zugang zu Medikamenten zu verbessern und die Erschwinglichkeit für Patienten zu erhöhen, insbesondere in einem Markt, der zunehmend unter Druck steht, die Medikamentenpreise zu senken.

Insgesamt positioniert sich Novartis mit diesen Entwicklungen als Vorreiter in der Branche und reagiert auf die Herausforderungen, die durch politische und wirtschaftliche Veränderungen im Gesundheitssektor entstehen.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 111,8EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.