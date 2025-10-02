Nike-Aktie springt nach Quartalszahlen: Turnaround-Plan zeigt erste Erfolge!

Die Bruttomarge fiel um 320 Basispunkte auf 42,2 Prozent, was auf aggressive Rabatte, höhere Zölle in Nordamerika und eine ungünstige Kanal-Mischung zurückzuführen ist. Der Nettogewinn sank um 31 Prozent auf 0,7 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 0,49 US-Dollar entspricht. Hill betonte, dass die "Win Now"-Initiativen erste positive Ergebnisse zeigen, insbesondere im Bereich Running, der ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichnete. Er kündigte an, dass das neue Sport-Offense-Modell die Marken Nike, Jordan und Converse in fokussierte Teams nach Sportarten unterteilen wird.

Die Nike-Aktie verzeichnete nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Anstieg von 4,6 Prozent im nachbörslichen Handel. CEO Elliott Hill präsentierte erste Erfolge seines Turnaround-Plans, trotz anhaltender Herausforderungen, insbesondere in China. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2026 erzielte Nike einen Umsatz von 11,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während die Erlöse im Direct-Geschäft um 5 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar zurückgingen, war das Wholesale-Geschäft mit 6,8 Milliarden US-Dollar ein wesentlicher Wachstumstreiber. Die Tochtergesellschaft Converse hingegen verzeichnete einen dramatischen Rückgang von 27 Prozent auf 366 Millionen US-Dollar.

CFO Matthew Friend äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Belastungen durch neue US-Zölle, die Nike jährlich 1,5 Milliarden US-Dollar kosten könnten. Für das zweite Quartal wird ein Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie ein weiterer Druck auf die Bruttomarge von 300 bis 375 Basispunkten erwartet. Analysten zeigen sich gemischt in ihren Reaktionen; während Fortschritte in Nordamerika und im Running-Segment anerkannt werden, gibt es Skepsis über die Nachhaltigkeit der Erholung, insbesondere aufgrund der digitalen Schwäche und der Abhängigkeit vom Wholesale-Kanal.

Nike bleibt jedoch aktionärsfreundlich mit Dividendenzahlungen von 591 Millionen US-Dollar und Aktienrückkäufen im Volumen von 123 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management weiterhin Herausforderungen, insbesondere in China und bei Converse. Hill schloss mit der Aussage, dass zwar erste Erfolge erzielt wurden, aber noch viel Arbeit vor ihnen liege, um den Sport und die Athleten wieder ins Zentrum des Geschäfts zu rücken. Analysten von JPMorgan und DZ Bank haben ihre Kursziele für die Nike-Aktie angehoben, was auf eine positive Marktreaktion hindeutet.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,41 % und einem Kurs von 74,20EUR auf NYSE (02. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.