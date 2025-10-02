Hornbach: Umsatzwachstum, aber Anleger enttäuscht – Aktie stürzt ab!
Die Hornbach Holding hat kürzlich ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht, die zwar ein Umsatzwachstum zeigten, jedoch die Anleger enttäuschten. Die Aktie fiel am Dienstagmorgen um 7,17 Prozent auf 95,80 Euro, nachdem sie vorbörslich sogar um fast 9 Prozent auf 94,10 Euro gesunken war. Trotz dieser Rückgänge liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit etwa 31 Prozent im Plus.
Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz um 3,0 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, was vor allem auf eine höhere Kundenfrequenz zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr konnte Hornbach den Umsatz um 4,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro steigern. Besonders das Baumarktgeschäft, das 172 Standorte in neun europäischen Ländern umfasst, wuchs um 4,7 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. In Deutschland fiel das Umsatzplus mit 2,9 Prozent jedoch hinter den ausländischen Märkten zurück, wo die Erlöse um 6,4 Prozent zulegten. Besonders stark war das Wachstum in Österreich, Tschechien und den Niederlanden. Auch der Online-Umsatz stieg, der Anteil des E-Commerce-Umsatzes inklusive Click & Collect erreichte 13,1 Prozent.
Trotz des Umsatzwachstums drückten höhere Personalkosten auf das Ergebnis. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sank im zweiten Quartal um 7,2 Prozent auf 110,5 Millionen Euro, was auf inflationsbedingte Gehaltssteigerungen und einen erhöhten Personalbestand zurückzuführen ist. Der Nettogewinn fiel um 15,3 Prozent auf 68,4 Millionen Euro. Im Halbjahresvergleich konnte Hornbach jedoch das bereinigte EBIT um 2,5 Prozent auf 272,2 Millionen Euro steigern, was auf eine starke Frühjahrsaison zurückzuführen ist.
Trotz der enttäuschenden Ergebnisse im zweiten Quartal hält das Management an der Jahresprognose fest. Es wird ein Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT zwischen minus fünf und plus fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Vorstandschef Albrecht Hornbach betonte die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und die Bereitschaft der Konsumenten, in ihr Wohnumfeld zu investieren. Auch die Wettbewerbsposition von Hornbach wird durch eine Dauertiefpreisstrategie und ein starkes Online-Geschäft hervorgehoben.
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 98,10EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.