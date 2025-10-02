Hornbach: Umsatzwachstum, aber Anleger enttäuscht – Aktie stürzt ab!

Die Hornbach Holding hat kürzlich ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht, die zwar ein Umsatzwachstum zeigten, jedoch die Anleger enttäuschten. Die Aktie fiel am Dienstagmorgen um 7,17 Prozent auf 95,80 Euro, nachdem sie vorbörslich sogar um fast 9 Prozent auf 94,10 Euro gesunken war. Trotz dieser Rückgänge liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit etwa 31 Prozent im Plus.

Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz um 3,0 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, was vor allem auf eine höhere Kundenfrequenz zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr konnte Hornbach den Umsatz um 4,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro steigern. Besonders das Baumarktgeschäft, das 172 Standorte in neun europäischen Ländern umfasst, wuchs um 4,7 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. In Deutschland fiel das Umsatzplus mit 2,9 Prozent jedoch hinter den ausländischen Märkten zurück, wo die Erlöse um 6,4 Prozent zulegten. Besonders stark war das Wachstum in Österreich, Tschechien und den Niederlanden. Auch der Online-Umsatz stieg, der Anteil des E-Commerce-Umsatzes inklusive Click & Collect erreichte 13,1 Prozent.