Lufthansa-Aktie stürzt ab: Drohende Streiks und Stellenabbau erschüttern Airline!

Die Lufthansa-Gruppe strebt an, ihre Umsatzrendite bis 2030 auf 8 bis 10 % zu erhöhen, was über dem historischen Durchschnitt liegt. Im vergangenen Jahr erzielte die Airline jedoch nur eine Rendite von 4,4 %, während Konkurrenten wie British Airways fast 14 % erreichten. Für das laufende Jahr wird ein operativer Gewinn von 1,6 Milliarden Euro angestrebt. Um diese Ziele zu erreichen, sollen die Konzerngesellschaften enger zusammenarbeiten und Synergien nutzen. Zudem wird eine umfassende Flottenmodernisierung angestrebt, mit der Anschaffung von über 200 neuen Flugzeugen bis 2030, um die Betriebskosten zu senken.

Die Lufthansa-Aktie hat in den letzten Tagen einen dramatischen Rückgang von etwa 9 % erlebt und steht nun bei einem Kurs von 7,20 Euro, was einer Marktkapitalisierung von rund 9 Milliarden Euro entspricht. Diese Entwicklung folgt auf ein Analystentreffen, das den Markt negativ beeinflusste. Trotz einer attraktiven Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 und einer Ausschüttungsrendite von 4 % sieht sich die Fluggesellschaft mit hohen Kosten und einer unzureichenden Profitabilität konfrontiert. Um die Effizienz zu steigern, plant Lufthansa, bis Ende des Jahres 4.000 Stellen abzubauen, hauptsächlich in Deutschland.

Parallel zu diesen Herausforderungen stehen die Passagiere der Lufthansa vor möglichen Streiks der Piloten. Eine Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ergab eine deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf, wobei 90 % der Piloten und 95 % der Cargo-Piloten an der Abstimmung teilnahmen. Ein konkreter Streiktermin steht noch nicht fest, jedoch hat die VC bereits signalisiert, dass die Stärke des Streiks von den Reaktionen des Unternehmens abhängt.

Im Mittelpunkt des Tarifkonflikts stehen die Betriebsrenten der rund 4.800 Piloten. Die Gewerkschaft fordert eine Verdreifachung des Arbeitgeberanteils, was in den bisherigen Verhandlungen jedoch nicht erreicht werden konnte. Die Lufthansa befindet sich in einem Sanierungsprozess und hat erklärt, dass sie derzeit keine Mittel hat, um die Altersvorsorge aufzustocken.

Zusätzlich zur finanziellen Unsicherheit gibt es interne Widerstände gegen die Strategie des Unternehmens, kleinere Flugzeuge und damit verbundene Arbeitsplätze in kostengünstigere Betriebe auszulagern. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur zukünftigen Stabilität und Rentabilität der Lufthansa auf.

