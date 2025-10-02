Ölpreise im freien Fall: Opec+ und geopolitische Spannungen belasten Markt!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche einen signifikanten Rückgang erlebt, wobei die Nordseesorte Brent am Montag auf 68,92 US-Dollar pro Barrel fiel, was einem Rückgang von 1,20 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI sank um 1,31 Dollar auf 64,41 Dollar. Diese Entwicklung wurde durch Berichte über mögliche Fördermengenerhöhungen des Opec+-Kartells beeinflusst. Analysten von RBC Capital Markets gehen davon aus, dass eine Erhöhung um mindestens 137.000 Barrel pro Tag im November wahrscheinlich ist, was auf der Sitzung am 5. Oktober beschlossen werden könnte. Sie betonen jedoch, dass viele Produzenten, abgesehen von Saudi-Arabien, bereits an ihren Produktionsobergrenzen arbeiten, was zukünftige Liefersteigerungen begrenzen könnte.

Am Dienstag setzte sich der Abwärtstrend fort, als der Preis für Brent auf 67,00 US-Dollar fiel, während WTI auf 62,21 Dollar sank. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über die geplante Ausweitung der Opec+-Fördermenge, was zu einem Überangebot auf dem Markt führen könnte. Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht weist darauf hin, dass Saudi-Arabien bestrebt ist, seine Marktanteile zu erhöhen, was die Überversorgung weiter verschärfen könnte. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass der Überschuss im kommenden Jahr Rekordhöhen erreichen könnte.