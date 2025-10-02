Norwegen erhöht Stimmrechtsanteil an RENK Group AG auf 3,11 % – Details hier!

Die Mitteilung wurde vom norwegischen Finanzministerium im Namen des Staates Norwegen übermittelt. Am 24. September 2025 überschritt der Staat Norwegen die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der RENK Group AG. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 3,11 %, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 2,99 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 100 Millionen.

Am 29. September 2025 veröffentlichte die RENK Group AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch das EQS News-System verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Augsburg, Deutschland, hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der RENK Group AG lautet 894500H8CNSZ53EI6K63.

Die RENK Group AG hat insgesamt 2.611.772 Stimmrechte, die dem Staat Norwegen zugerechnet werden. Dies entspricht 3,11 % der Gesamtstimmrechte. Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Stimmrechtsbestände, die in zwei Kategorien unterteilt sind: direkt und zugerechnet. In der Kategorie direkt hält der Staat Norwegen keine Stimmrechte, während in der Kategorie zugerechnet 2.611.772 Stimmrechte verzeichnet sind.

Zusätzlich wird in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass der Mitteilungspflichtige, in diesem Fall das norwegische Finanzministerium, weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der RENK Group AG halten. Dies ist relevant für die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der Eigentumsverhältnisse.

Die RENK Group AG ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Antriebstechnik und Systemlösungen spezialisiert hat. Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass Investoren und die Öffentlichkeit über wesentliche Veränderungen in der Eigentümerstruktur informiert werden.

Insgesamt zeigt die Mitteilung, dass der Staat Norwegen seine Beteiligung an der RENK Group AG ausgebaut hat, was möglicherweise auf strategische Überlegungen hinweist. Die kontinuierliche Überwachung solcher Veränderungen ist für Investoren und Marktanalysten von Bedeutung, um die Entwicklung des Unternehmens und dessen Marktposition besser einschätzen zu können.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 84,61EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.