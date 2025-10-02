Deutsche Telekom: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Aktionärsvertrauen!

Im Zeitraum vom 22. bis 26. September 2025 erwarb die Deutsche Telekom insgesamt 1.678.105 Aktien. Die täglichen gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 28,4784 Euro und 28,6851 Euro, was zu einem Gesamtkaufpreis von etwa 48 Millionen Euro führte. Diese Transaktionen sind Teil der dritten Tranche des Rückkaufprogramms, die seit dem 4. Juli 2025 läuft. Bis zum 26. September 2025 wurden insgesamt 17.742.705 Aktien im Rahmen dieses Programms zurückgekauft.

Die Deutsche Telekom AG hat am 29. September 2025 und am 1. Oktober 2025 zwei Zulassungsfolgepflichtmitteilungen veröffentlicht, die im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erfolgen. Dieses Programm wurde ursprünglich am 4. Juli 2025 angekündigt und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro. Der Rückkauf der Aktien erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ist auf mehrere Tranchen verteilt.

In der zweiten Mitteilung vom 1. Oktober 2025 wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 29. bis 30. September 2025 weitere 667.180 Aktien erworben wurden. Der durchschnittliche Kaufpreis für diese Aktien betrug 28,7874 Euro, was zu einem Gesamtkaufpreis von rund 19 Millionen Euro führte. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms bis zum 30. September 2025 erworbenen Aktien auf 18.409.885.

Das Aktienrückkaufprogramm 2025 ist strategisch darauf ausgelegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die zurückgekauften Aktien sollen überwiegend eingezogen werden, während ein kleiner Teil für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwendet wird. Die Deutsche Telekom hat die Ermächtigung, bis zu 10 % des bestehenden Grundkapitals bis zum 8. April 2030 zurückzukaufen, was einer maximalen Anzahl von 498.645.859 Aktien entspricht.

Die Durchführung des Rückkaufprogramms erfolgt unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, um sicherzustellen, dass alle Aktionäre gleich behandelt werden. Die Deutsche Telekom wird die Transaktionen transparent auf ihrer Website im Bereich „Investor Relations“ veröffentlichen und die Informationen mindestens fünf Jahre lang zugänglich halten.

Insgesamt zeigt die Deutsche Telekom mit diesen Maßnahmen ihr Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung und die Stärkung des Aktionärsvertrauens.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 29,26EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.