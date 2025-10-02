Volkswagen entlässt über 500 Mitarbeiter: Die Folgen der Dieselaffäre!

Parallel dazu hat der US-Absatz von Volkswagen im dritten Quartal 2023 einen Rückgang von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, mit insgesamt 87.705 verkauften Fahrzeugen. Besonders stark betroffen waren die Modelle Jetta, GTI und Golf R, deren Verkaufszahlen um fast die Hälfte sanken. Im Gegensatz dazu konnte der Absatz von SUVs um 6 Prozent zulegen. Die Tochtergesellschaft Audi hingegen blieb stabil und verkaufte mit 46.758 Fahrzeugen nur geringfügig mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Volkswagen-Konzern hat in diesem Jahr bereits über 500 Mitarbeiter aufgrund von Fehlverhalten entlassen, darunter unentschuldigtes Fehlen. Ein Konzernsprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Bild“, der auf internen Statistiken basiert. Im ersten Halbjahr 2025 wurden weltweit 548 Kündigungen ausgesprochen, wobei mehr als 300 davon an den sechs deutschen Standorten der Kernmarke VW stattfanden. Diese Maßnahmen sind Teil der Reaktionen des Unternehmens auf die Dieselaffäre, die interne Statistiken über Abmahnungen und Kündigungen eingeführt hat.

Ein weiterer rechtlicher Aspekt betrifft die Haftungsvergleiche von Volkswagen mit den ehemaligen Vorständen Martin Winterkorn und Rupert Stadler im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal. Das Oberlandesgericht Celle muss diese Vergleiche erneut prüfen, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) die Zustimmung der VW-Hauptversammlung zu den Vergleichen für nichtig erklärt hat. Die Klage von Kapitalanlegerschutzvereinigungen, die die Beschlüsse für ungültig hielten, führte zu einer Revision, die nun in wesentlichen Punkten erfolgreich war. Der BGH kritisierte unter anderem fehlende Angaben in der Tagesordnung der Hauptversammlung. Volkswagen plant, die Vereinbarungen mit den ehemaligen Vorständen neu abzuschließen, da die Gründe für die ursprünglichen Vergleiche weiterhin bestehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Volkswagen vor Herausforderungen steht, sowohl in Bezug auf interne Disziplinarmaßnahmen als auch auf rechtliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Dieselaffäre. Die Verkaufszahlen in den USA zeigen eine gemischte Entwicklung, während die rechtlichen Schritte gegen frühere Führungskräfte weiterhin im Fokus stehen.

