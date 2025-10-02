Revolution in der Medizin: Kaltplasma gegen Pneumonie – Studie gestartet!
Die Viromed Medical AG, ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf Kaltplasmatechnologie, hat am 30. September 2025 den Start einer umfassenden In-vivo- und Ex-vivo-Studie an lebenden Lungen bekannt gegeben. Diese Studie, die in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) durchgeführt wird, zielt darauf ab, die Wirksamkeit von kaltem atmosphärischem Plasma zur Behandlung von ventilatorassoziierter Pneumonie (VAP) zu untersuchen. Prof. Dr. Hortense Slevogt, die wissenschaftliche Leiterin der Studie, hebt hervor, dass die bisherigen Ergebnisse vielversprechend sind und das Potenzial haben, die Behandlung beatmeter Patienten grundlegend zu verändern.
Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, betont, dass diese Studie die erste ihrer Art ist und zu den umfangreichsten in der Pneumologie weltweit zählt. Ziel ist es, die Sterblichkeit bei VAP und anderen durch Bakterien oder Viren verursachten Lungeninfektionen signifikant zu senken. Die Studie folgt auf vielversprechende In-vitro-Ergebnisse, die eine 100%ige Wirksamkeit der Kaltplasmatechnologie gegen MRSA ohne Schädigung des Lungengewebes zeigten. Nun wird das Zusammenspiel von Atemwegsepithel, bakterieller Infektion und Kaltplasmatherapie unter realistischen Bedingungen untersucht, was eine bedeutende Lücke in der medizinischen Forschung schließt.
Zusätzlich hat die Viromed Medical AG am 1. Oktober 2025 ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht, der erstmals einen konsolidierten Zwischenabschluss enthält. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 konsolidierte Umsatzerlöse von 2,4 Millionen Euro, trotz eines Periodenfehlbetrags von 0,8 Millionen Euro, bedingt durch die Vorbereitung der Markteinführung neuer Produkte. Die Integration der pharmedix GmbH hat das Produktportfolio erweitert und neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Viromed plant, den Umsatz im Gesamtjahr 2025 auf 8 bis 10 Millionen Euro zu steigern und erwartet ein leicht positives Ergebnis, insbesondere durch das operative Geschäft der übernommenen Gesellschaft.
Die Viromed Medical AG ist bestrebt, die Kaltplasmatechnologie in der Medizin weiter voranzutreiben und sieht sich als Vorreiter in diesem Bereich. Mit einer breiten Kundenbasis in der DACH-Region und strategischen Partnerschaften im internationalen Markt positioniert sich das Unternehmen für zukünftiges Wachstum und Innovation.
Die Viromed Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,10EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.
