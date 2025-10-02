Revolution in der Medizin: Kaltplasma gegen Pneumonie – Studie gestartet!

Die Viromed Medical AG, ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf Kaltplasmatechnologie, hat am 30. September 2025 den Start einer umfassenden In-vivo- und Ex-vivo-Studie an lebenden Lungen bekannt gegeben. Diese Studie, die in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) durchgeführt wird, zielt darauf ab, die Wirksamkeit von kaltem atmosphärischem Plasma zur Behandlung von ventilatorassoziierter Pneumonie (VAP) zu untersuchen. Prof. Dr. Hortense Slevogt, die wissenschaftliche Leiterin der Studie, hebt hervor, dass die bisherigen Ergebnisse vielversprechend sind und das Potenzial haben, die Behandlung beatmeter Patienten grundlegend zu verändern.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, betont, dass diese Studie die erste ihrer Art ist und zu den umfangreichsten in der Pneumologie weltweit zählt. Ziel ist es, die Sterblichkeit bei VAP und anderen durch Bakterien oder Viren verursachten Lungeninfektionen signifikant zu senken. Die Studie folgt auf vielversprechende In-vitro-Ergebnisse, die eine 100%ige Wirksamkeit der Kaltplasmatechnologie gegen MRSA ohne Schädigung des Lungengewebes zeigten. Nun wird das Zusammenspiel von Atemwegsepithel, bakterieller Infektion und Kaltplasmatherapie unter realistischen Bedingungen untersucht, was eine bedeutende Lücke in der medizinischen Forschung schließt.