    UBS Group AG erhöht Stimmrechtsanteil an TeamViewer auf 5,17 %!

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Am 1. Oktober 2025 veröffentlichte die TeamViewer SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die UBS Group AG, mit Sitz in Zürich, Schweiz, gemeldet wurden.

    Laut der Mitteilung hat die UBS Group AG am 25. September 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Die aktuellen Stimmrechtsanteile der UBS belaufen sich auf insgesamt 5,17 %, bestehend aus 3,12 % direkten Stimmrechten und 2,05 % aus finanziellen Instrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 3,65 % auswies, ist dies ein Anstieg, der auf eine strategische Anpassung der Beteiligungen hindeutet.

    Die TeamViewer SE, die ihren Sitz in Göppingen hat, verzeichnet eine Gesamtzahl von 170 Millionen Stimmrechten. Die UBS Group AG hält nun 5,17 % dieser Stimmrechte, was eine signifikante Position im Unternehmen darstellt. Die Aufschlüsselung der Stimmrechte zeigt, dass die UBS direkt 5.306.071 Stimmrechte hält, was 3,12 % entspricht. Darüber hinaus hat die UBS verschiedene Instrumente, die weitere 2,05 % der Stimmrechte repräsentieren, darunter Nutzungsrechte an Aktien und Long Call Optionen.

    Die Mitteilung gibt auch an, dass die UBS Group AG keine anderen Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an der TeamViewer SE halten. Dies deutet darauf hin, dass die UBS ihre Beteiligung unabhängig verwaltet und keine zusätzlichen Einflussfaktoren durch andere Tochtergesellschaften bestehen.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die UBS Group AG durch den Erwerb von Stimmrechten an der TeamViewer SE ihre Position im Unternehmen signifikant ausgebaut hat. Diese Entwicklung könnte potenzielle strategische Veränderungen oder eine verstärkte Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik von TeamViewer zur Folge haben. Die Marktbeobachter werden die weitere Entwicklung der Beteiligung und deren Auswirkungen auf die Unternehmensführung genau verfolgen.



    TeamViewer

    -0,75 %
    -0,35 %
    -15,10 %
    -9,22 %
    -25,92 %
    +9,23 %
    -79,28 %
    -71,34 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 8,683EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von wO Newsflash
