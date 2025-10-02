Union Investment überschreitet 3%-Schwelle bei Siltronic AG – Aktuelle Stimmrechte!

Laut der Mitteilung hat Union Investment am 26. September 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Union Investment belaufen sich auf 4,00 %, bestehend aus 2,92 % direkten Stimmrechten und 1,08 % Stimmrechten aus Wertpapierleihe. Dies stellt eine leichte Abnahme im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der die Stimmrechtsanteile bei 4,10 % lagen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Siltronic AG beträgt 30 Millionen.

Am 29. September 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Der Emittent, mit Sitz in München, meldete eine Änderung in den Stimmrechtsanteilen, die durch die Union Investment Privatfonds GmbH, ansässig in Frankfurt am Main, initiiert wurde. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Transparenz über die Stimmrechtsverhältnisse bei börsennotierten Unternehmen schaffen sollen.

In der detaillierten Aufschlüsselung der Stimmrechtsbestände wird deutlich, dass Union Investment 919.082 Stimmrechte direkt hält, was 3,06 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Darüber hinaus sind 280.918 Stimmrechte, was 0,94 % entspricht, durch Wertpapierleihe gebunden. Es wurden keine weiteren Instrumente gemeldet, die Stimmrechte in physischer oder Barausgleichsform beinhalten.

Die Mitteilung enthält auch Informationen darüber, dass Union Investment weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Siltronic AG halten. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit des Mitteilungspflichtigen in Bezug auf die Stimmrechtsverhältnisse des Emittenten.

Am 1. Oktober 2025 wurde eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die eine Aktualisierung der Stimmrechtsanteile von Union Investment beinhaltete. Diese Mitteilung bestätigte, dass die Stimmrechtsanteile auf 4,00 % unverändert blieben, jedoch eine Anpassung in den direkten und indirekten Stimmrechten aufwies. Die kontinuierliche Überwachung und Meldung von Stimmrechtsveränderungen ist für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, um die Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen nachvollziehen zu können.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Stimmrechtsanteile von Union Investment bei der Siltronic AG eine dynamische Anpassung im Kontext der Marktbedingungen und der strategischen Entscheidungen des Unternehmens.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 48,23EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.