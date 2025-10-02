BYD senkt Jahresziel: Konkurrenz überrollt Marktführer mit Rekordzahlen

Im dritten Quartal wurden insgesamt 1,106 Millionen Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 2,1 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Es ist zugleich der erste Quartalsrückgang seit dem Frühjahr 2020, als die Pandemie das Geschäft beeinträchtigte.

BYD musste zum ersten Mal seit mehr als 18 Monaten einen Rückgang seiner monatlichen Verkaufszahlen hinnehmen. Wie Unternehmensdaten zeigen, sanken die Auslieferungen im September um 5,5 Prozent auf 396.270 Fahrzeuge. Damit verzeichnete der größte chinesische Hersteller von Elektro- und Hybridautos den ersten Rückgang seit Februar 2024.

Parallel dazu hat BYD sein Absatzziel für 2025 um 16 Prozent auf 4,6 Millionen Fahrzeuge nach unten korrigiert. Laut Markenchef Li Yunfei spiegelt die Anpassung die Reaktion auf veränderte Marktbedingungen wider, "ist aber immer noch eine Leistung". Um dieses Ziel zu erreichen, müsste der Konzern im Schlussquartal im Durchschnitt rund 447.000 Autos pro Monat verkaufen.

Trotz der schwächeren Zahlen legten die in Hongkong gehandelten Aktien von BYD am Donnerstag um bis zu 2,9 Prozent zu. Analysten verweisen darauf, dass BYD im dritten Quartal mit 582.522 ausgelieferten Elektrofahrzeugen weiterhin vor Tesla lag, das nach Bloomberg-Konsens rund 439.600 Fahrzeuge erreichte.

Während BYD an Schwung verliert, nutzen Rivalen die Gelegenheit. So steigerte Geely seine Verkäufe im September um 35 Prozent auf 273.125 Fahrzeuge. Xpeng meldete mit 41.581 ausgelieferten Autos ein Plus von 95 Prozent und Leapmotor erhöhte seine Verkäufe um 97 Prozent auf 66.657 Fahrzeuge. Auch Xiaomi fährt seine Produktion hoch: Seit der Markteinführung des SUV YU7 im Juni hat das Unternehmen im September erstmals mehr als 40.000 Fahrzeuge ausgeliefert – ein Rekord.

Die Regierung in Peking drängt die Branche zwar, aggressive Rabattschlachten zu beenden, doch diese Appelle zeigen bisher wenig Wirkung. Viele Hersteller stützen ihre Verkaufszahlen weiterhin durch Preissenkungen. Mit Blick auf das Jahresende dürfte der Wettbewerb durch einen erwarteten Vorzieheffekt zusätzlich verstärkt werden. Ab 2026 wird eine Kaufsteuer auf bestimmte Elektroautos schrittweise wieder eingeführt, was die Nachfrage kurzfristig anheizen könnte.

Der Rückgang bei BYD deutet darauf hin, dass die jahrelange Wachstumsdynamik nachlässt. Der Hersteller, der stark von staatlicher Förderung profitierte, steht vor der Herausforderung, seine Marktführerschaft in einem zunehmend fragmentierten und preisgetriebenen Umfeld zu behaupten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



