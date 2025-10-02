Energiekontor verkauft Windpark Würselen: Ein Schritt in die grüne Zukunft!**

Der Windpark Würselen wurde ursprünglich vor über 20 Jahren von Energiekontor projektiert und errichtet. Im Rahmen des Repowering-Projekts wurden die alten GE-Windkraftanlagen durch drei neue Vestas-Anlagen mit jeweils 6 Megawatt ersetzt. Diese neuen Anlagen haben eine Nabenhöhe von etwa 125 Metern und einen Rotordurchmesser von 150 Metern. Der durchschnittliche Jahresertrag des repowerten Parks wird auf über 41 Millionen Kilowattstunden geschätzt, was ausreicht, um mehr als 12.500 Haushalte mit regenerativem Strom zu versorgen und jährlich über 31.000 Tonnen CO2 einzusparen.

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den Windpark Würselen an die SachsenEnergie NaturKraft GmbH verkauft. Der Windpark, der im Mai 2025 in Betrieb genommen wurde, befindet sich im Landkreis Aachen in Nordrhein-Westfalen und hat eine Gesamterzeugungsleistung von 18 Megawatt. Der Verkauf ist Teil der Strategie von Energiekontor, alte Windkraftanlagen durch leistungsstärkere Modelle zu ersetzen, um die Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern.

Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, betont die Bedeutung des Repowerings für die Erreichung der Ausbauziele in Deutschland. Der Austausch alter Windkraftanlagen durch neue Modelle steigert nicht nur die Stromproduktion, sondern reduziert auch die Belastungen für Mensch und Natur. Die Transaktion mit SachsenEnergie stellt einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger erneuerbarer Energien dar, und beide Unternehmen streben weitere Kooperationen an.

Für SachsenEnergie ist der Erwerb des Windparks ein bedeutender Schritt zur Erweiterung der grünen Erzeugungskapazitäten. Dr. Frank Brinkmann, Vorstandsvorsitzender von SachsenEnergie, hebt hervor, dass die Übernahme des Windparks Würselen das Windportfolio des Unternehmens erweitert und die Diversifizierung in neue Windregionen unterstützt. SachsenEnergie plant, bis 2040 vier Terawattstunden grüne Energie zu erzeugen und investiert jährlich 100 Millionen Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien.

Energiekontor, gegründet 1990, hat sich als Pionier in der Branche etabliert und betreibt derzeit 40 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt. Das Unternehmen verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und plant, in Zukunft weitere Projekte unabhängig von staatlichen Förderungen zu realisieren.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 45,80EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.