Deutsche Post: Aktienrückkäufe und Analysten senken Kursziel – Was nun?

Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelsplätzen getätigt, darunter Xetra, CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe. Die detaillierte Aufstellung der einzelnen Transaktionen, einschließlich der Stückzahlen und Handelsplätze, wurde auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Zudem wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juli 2025 insgesamt 10.847.240 Aktien zurückgekauft wurden.

Am 29. September 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014. Diese Mitteilung informiert über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms, das im Zeitraum vom 22. bis 26. September 2025 durchgeführt wurde. In diesem Zeitraum erwarb die Deutsche Post insgesamt 2.014.549 Aktien, was einem durchschnittlichen Kaufpreis von 37,6120 Euro pro Aktie entspricht. Das gesamte Volumen der zurückgekauften Aktien beläuft sich auf etwa 75,77 Millionen Euro.

Parallel zu dieser Mitteilung hat das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 42 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving äußerte in einem Branchenkommentar, dass nach einem zollbedingten Nachfragevorlauf im zweiten Quartal eine schwächere Entwicklung für europäische Logistikunternehmen in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten sei. Er geht davon aus, dass die Deutsche Post ihr Ergebnisziel (EBIT) für 2025 reduzieren wird.

Die aktuelle Marktentwicklung und die Rückkäufe der Deutschen Post könnten im Kontext dieser Analystenmeinung betrachtet werden. Während das Unternehmen aktiv Aktien zurückkauft, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, stehen die zukünftigen Ertragsprognosen aufgrund der sich abzeichnenden Marktsituation unter Druck. Die Kombination aus Aktienrückkäufen und den gesenkten Kurszielen könnte auf eine strategische Neuausrichtung hinweisen, um den Herausforderungen im Logistiksektor zu begegnen.

Insgesamt zeigt die Mitteilung der Deutschen Post AG, dass das Unternehmen weiterhin aktiv an der Optimierung seiner Kapitalstruktur arbeitet, während externe Analysten die Marktbedingungen und deren Auswirkungen auf die zukünftige Performance des Unternehmens kritisch beobachten.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 38,47EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.