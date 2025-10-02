Deutsche Bank: BlackRock erhöht Stimmrechtsanteil auf 7,51% – Was bedeutet das?

In der Mitteilung wurden auch die Details zu den Stimmrechtsbeständen aufgeführt. Die Deutsche Bank AG hat insgesamt 1.948.252.885 Stimmrechte, und die letzte Mitteilung von BlackRock wies einen Anteil von 7,49 % aus. Die Stimmrechtsbestände umfassen 140.363.095 direkt zugerechnete Stimmrechte und 5.594.021 Stimmrechte aus Wertpapierleihe sowie 363.935 Stimmrechte aus Contracts for Difference.

Am 29. September 2025 veröffentlichte die Deutsche Bank AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung betrifft eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den Mitteilungspflichtigen BlackRock, Inc. ausgelöst wurde. BlackRock, mit Sitz in Wilmington, Delaware, hat am 24. September 2025 eine Schwellenberührung erreicht, bei der der Gesamtstimmrechtsanteil auf 7,51 % anstieg. Dies setzt sich aus 7,20 % direkten Stimmrechten und 0,31 % aus Instrumenten zusammen.

Zusätzlich wurde am selben Tag eine weitere Mitteilung über das Aktienrückkaufprogramm der Deutschen Bank veröffentlicht. Im Zeitraum vom 22. bis 26. September 2025 wurden insgesamt 1.863.986 Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgte zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von etwa 30,62 Euro pro Aktie. Das Gesamtvolumen der bis zu diesem Zeitpunkt zurückgekauften Aktien beläuft sich auf 2.953.907 Stück.

Die Deutsche Bank führt das Aktienrückkaufprogramm durch, um den Aktionären einen Mehrwert zu bieten und die Kapitalstruktur zu optimieren. Die Rückkäufe erfolgen über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und sind Teil einer strategischen Initiative, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Aktienkurse zu stabilisieren.

Insgesamt zeigen die Mitteilungen, dass die Deutsche Bank AG aktiv an der Anpassung ihrer Kapitalstruktur arbeitet und dabei die Unterstützung von großen institutionellen Investoren wie BlackRock hat. Diese Entwicklungen sind für die Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Hinweise auf die zukünftige Richtung der Bank und ihrer Aktienkurse geben können.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 30,23EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.