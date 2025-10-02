    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    Daimler Truck: Kursziel gesenkt, aber E-Bus-Infrastruktur im Fokus!

    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi zeigt sich aufgrund der angekündigten US-Zölle und der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor vorsichtig. Er erwartet, dass sich der Markt bis 2026 nicht signifikant erholen wird, da frühere Prognosen, die auf starken Vorbestellungen basierten, nicht mehr haltbar sind. Diese Einschätzung spiegelt die Unsicherheiten wider, die auch mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie verbunden sind.

    Im Gegensatz dazu hat die kanadische Bank RBC die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden hat jedoch seine Gewinnprognosen für 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent gesenkt, was auf den anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Markt zurückzuführen ist. In Europa hingegen zeigt die Nachfrage eine solide Entwicklung und könnte im kommenden Jahr weiter anziehen.

    Parallel zu den Herausforderungen im Lkw-Markt plant Daimler Truck, die eigene Ladeinfrastruktur für E-Busse auszubauen. Die Bussparte des Unternehmens will an stark frequentierten touristischen Standorten in Europa, wie Freizeitparks und Burgen, eigene Ladesäulen errichten. Ein Pilotprojekt in Köln sieht vor, im kommenden Jahr vier öffentliche Ladepunkte auf einem Parkplatz für Überland- und Reisebusse zu installieren. Diese Schnellladesäulen sollen markenunabhängig nutzbar sein und die Nutzung von elektrisch angetriebenen Bussen auf touristischen Routen erleichtern. Daimler Buses ist nach eigenen Angaben der einzige Hersteller in Europa, der eine eigene öffentliche Ladeinfrastruktur aufbaut.

    Die Entwicklung der Ladeinfrastruktur ist besonders wichtig, da Busse für den Ausflugs- und Reiseverkehr nicht wie Stadtbusse abends im Depot aufgeladen werden können. Daimler-Buses-Chef Till Oberwörder betont, dass der Aufbau der notwendigen Infrastruktur zu lange dauere, weshalb das Unternehmen proaktive Lösungen anbieten möchte. Gespräche mit Städten und Regionen sind bereits im Gange, um den Bedarf zu klären und einen Plan für die weitere Vorgehensweise zu entwickeln.

    Insgesamt steht Daimler Truck vor einer gemischten Marktlage, in der Herausforderungen im nordamerikanischen Markt auf innovative Ansätze im Bereich der Elektromobilität treffen.



