Commerzbank kauft Aktien zurück: Inflationsdruck bleibt in Deutschland hoch!

Am 29. September 2025 gab die Commerzbank Aktiengesellschaft bekannt, dass sie im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms insgesamt 912.937 Aktien erworben hat. Dieser Rückkauf fand zwischen dem 25. und 26. September 2025 statt und wurde gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung über Marktmissbrauch (Art. 5 Abs. 1 lit. a) und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt. Die Aktien wurden im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie in den multilateralen Handelssystemen Cboe, Turquoise und Aquis durch eine beauftragte Bank erworben. Am ersten Rückkauftag, dem 25. September, erwarb die Commerzbank 456.122 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 32,8859 Euro, während am folgenden Tag 456.815 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 32,8360 Euro gekauft wurden.

Parallel zu diesen Entwicklungen zeigt sich in Deutschland ein Anstieg der Inflationsrate, die im September 2025 auf 2,4 Prozent gestiegen ist, was den höchsten Stand des Jahres darstellt. Diese Teuerung, die bereits im August mit 2,2 Prozent anstieg, wird vor allem durch steigende Löhne und damit verbundene Kosten für Dienstleistungen angetrieben. Experten wie Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, und Michael Heise von HQ Trust äußern sich skeptisch über eine schnelle Entspannung der Inflationslage. Die Kerninflation, die volatile Preise für Nahrungsmittel und Energie ausschließt, stieg ebenfalls leicht auf 2,8 Prozent.

Die Verbraucher spüren die Auswirkungen der Inflation besonders bei Lebensmitteln, deren Preise im September um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Dies führt dazu, dass viele Menschen beim Einkaufen verstärkt auf Sonderangebote achten und häufig Discounter aufsuchen. Die Preise für Dienstleistungen sind ebenfalls um 3,4 Prozent gestiegen, während die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Commerzbank mit ihrem Aktienrückkaufprogramm ein strategisches Signal setzt, während die Inflation in Deutschland weiterhin ein drängendes Thema bleibt, das die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigt. Die Kombination aus finanziellen Maßnahmen der Commerzbank und der wirtschaftlichen Realität der Inflation könnte weitreichende Auswirkungen auf den Markt und die Verbraucher haben.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 32,58EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.