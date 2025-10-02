Formycon: Meilenstein für FYB203 – Markteinführung in den USA 2026!

Zudem hat Formycon am 2. Oktober 2025 eine bedeutende Entwicklung in Bezug auf ihr Biosimilar FYB203 (Aflibercept) bekannt gegeben. Das Unternehmen hat eine Vergleichs- und Lizenzvereinbarung mit Regeneron Pharmaceuticals abgeschlossen, die alle anhängigen Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Biosimilar für den US-Markt regelt. Diese Vereinbarung ermöglicht es dem Vermarktungspartner Valorum Biologics, FYB203 im vierten Quartal 2026 in den USA auf den Markt zu bringen, vorausgesetzt, es treten keine unvorhergesehenen Verzögerungen auf.

Die Formycon AG hat am 30. September 2025 die Gesamtzahl ihrer Stimmrechte gemäß § 41 WpHG veröffentlicht. Demnach beträgt die neue Gesamtzahl der Stimmrechte 17.672.927, ohne Mehrstimmrechte. Diese Mitteilung wurde im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten über den EQS News-Service verbreitet und dient der europaweiten Verbreitung relevanter Unternehmensinformationen.

Die Einigung stellt einen wichtigen Meilenstein für Formycon dar, da sie nicht nur die rechtlichen Hürden beseitigt, sondern auch einen klaren Zeitrahmen für die Markteinführung festlegt. Nicola Mikulcik, Chief Business Officer von Formycon, betont die Bedeutung dieser Vereinbarung für den Zugang von Patienten zu hochwertigen und erschwinglichen Therapien für Netzhauterkrankungen in den USA. FYB203 wurde bereits im Juli 2024 von der FDA zur Behandlung von neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration und anderen schweren Netzhauterkrankungen zugelassen.

Die rechtlichen Auseinandersetzungen um FYB203 waren aufgrund von Patentverletzungsklagen von Regeneron entstanden, die sich auf rund 40 Patente bezogen, die teilweise bis 2040 Schutz genießen. Mit der nun abgeschlossenen Vereinbarung sind alle offenen Patentfragen geklärt, was die Markteinführung des Biosimilars erleichtert.

Formycon ist ein führender Entwickler von Biosimilars und konzentriert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie und Immun-Onkologie. Das Unternehmen hat bereits zwei Biosimilars erfolgreich auf dem Markt und arbeitet an weiteren Kandidaten. Die Aktien der Formycon AG sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des SDAX-Index. Die Entwicklungen um FYB203 und die neue Stimmrechtsmitteilung unterstreichen die dynamische Position des Unternehmens im Biopharma-Markt und dessen Engagement für den Zugang zu innovativen Therapien.

Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.