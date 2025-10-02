Baader Bank stärkt Research-Angebot: Neue Kooperationen für Investoren!

Zusätzlich hat die Baader Bank ein neues Research-Abkommen mit der Erste Group abgeschlossen, das die bereits bestehende Zusammenarbeit seit Oktober 2024 vertieft. Diese Partnerschaft wird das Research-Angebot von 600 auf 750 abgedeckte Unternehmen erweitern, mit einem besonderen Fokus auf die DACH-Region und Osteuropa. Ingo Bleier, Chief Corporates and Markets Officer der Erste Group, hebt hervor, dass die Kooperation beiden Instituten einen wichtigen Mehrwert bietet und die Marktstellung stärkt.

Die Baader Bank AG hat ihre Kooperationen im Bereich Research und Kapitalmarktgeschäft signifikant erweitert. Ab dem 1. Oktober 2025 wird die Bank ihre Zusammenarbeit mit dem französischen Research-Anbieter AlphaValue SA intensivieren, um ein optimiertes Research-Angebot für institutionelle und professionelle Investoren zu schaffen. Pierre-Yves Gauthier, CEO von AlphaValue, betont, dass die neue Kooperation die Research-Kompetenzen beider Häuser vereint und somit ein zukunftsgerichtetes Angebot ermöglicht. Die Baader Bank wird ihren Kunden eine umfassendere Research-Plattform bieten, die den Zugang zu Investoren weltweit erleichtert, einschließlich nicht-börsennotierter Unternehmen.

Die Bündelung der Research-Angebote ermöglicht es internationalen Investoren, die Plattform der Baader Bank effektiver zu nutzen. Auch Dienstleistungen im Kapitalmarktgeschäft und bei Investoren-Konferenzen werden dadurch für eine breitere Investorengruppe zugänglich. Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank, betont, dass die Optimierung des Research-Angebots die Marktposition der Bank im Bereich Research stärkt und Cross-Selling-Potenziale im Equity-Capital-Markets-Geschäft eröffnet.

Parallel zu diesen Entwicklungen fand die 14. Baader Investment Conference vom 22. bis 25. September 2025 in München statt, die erstmals in Kooperation mit der Erste Group durchgeführt wurde. Die Konferenz zog etwa 220 präsentierende Unternehmen und über 800 Investoren an. Der Fokus lag auf aktuellen Kapitalmarkttrends und der Entwicklung der präsentierenden Unternehmen. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten äußerten die meisten Unternehmen Optimismus hinsichtlich ihrer langfristigen Ziele.

Die Baader Bank positioniert sich somit klar im ECM- und Research-Geschäft und bekräftigt ihren Anspruch auf hohe Qualität in der Dienstleistungserbringung. Die nächste Baader Investment Conference ist für September 2026 geplant.

Die Baader Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,25EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.